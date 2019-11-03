Скелет древней акулы нашли на юго-западе Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Палеонтолог-любитель Владимир Ярцев сообщил об обнаружении скелета древней акулы в Мангистауской области Казахстана. По предварительным меркам, возраст палеогеновой акулы Бартонского яруса составляет около 40 миллионов лет, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Палеонтолог рассказал, что скелет акулы был найден в местности Каракичу 19 октября. Его длина составляет примерно 70 сантиметров.

- Через неделю я вернулся к месту находки и залил останки полимерным клеем, чтобы извлечь его и он не рассыпался. Клей не высох, пришлось оставить до этой субботы. Прогноз показал сильный дождь, я боялся, что его размоет, и поехал забрать, несмотря на погоду. Планирую его оформить в рамку и оставить для своей мини-выставки, которую планирую открыть в следующем году. Такие скелеты, в принципе, не редкость. Проблема в том, что если он вымывается и оказывается на поверхности, то ему остается жить до следующего сильного дождя, - рассказал Владимир Ярцев.

В мае этого года недалеко от поселка Тущыбек Мангистауского района палеонтологом-любителем были найдены фрагменты позвоночника ихтиозавра. В июне сотрудниками областного музея и Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова при участии палеонтолога из России, специалиста по ихтиозаврам Ефимова В.М. были проведены раскопки останков скелета в песчанике. Извлеченный материал отправили на препарирование в Уральск, в университет, по договоренности с музеем - на три месяца. После чего его передали в Мангистауский областной музей.