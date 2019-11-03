В Душанбе женщина умерла, упав в бетонную яму для прокладки труб

CA-NEWS (TJ) - 31 октября на улице Маяковского в районе Сино города Душанбе примерно в 7:10 женщина упала в бетонную яму для прокладки труб, и от полученных травм скончалась. Об этом сообщила Азия Плюс.



Сразу после происшествия сообщалось, что женщина была дворником. Но начальник Государственного учреждения по управлению услугами жилищного фонда района Сино Абдумаджид Хакназаров сказал «АП» по телефону, что погибшая Нигора Каримова не была их сотрудником и не работала дворником.

«Она жительница этого района, на территории, где она живет, идет ремонт, там меняют трубы. Мы уже ходили к ней домой и узнали, что у покойной остались трое несовершеннолетних детей», - добавил Хакназаров.

Фото предоставлено подругой покойной

Нам удалось также поговорить с близкой подругой Нигоры - Ширин Давлутовой. Она говорит, что до сих пор не может представить, что Нигоры больше нет.

«Нигора была очень хорошая и терпеливая девушка. У нее была тяжелая жизнь, но она не унывала, работала, чтобы прокормить детей. Она убирала одну букмекерскую контору, которая была рядом с домом, а потом шла на другую работу в ТЦ «Садбарг» - там она убирала в одном из кафе», - рассказала Ширин.

На доме, возле которого Нигора упала в бетонное сооружение для труб, установлена камера видеонаблюдения. Нам не удалось посмотреть видео, но подруга покойной говорит, что видела съемку.

«Она хотела пройти дорогу через это бетонное сооружение, но поскользнулась и упала в яму. На видео видно, что она несколько раз пыталась встать, но не смогла. Также на кадрах видно, что через какое-то время ее увидел незнакомый подросток, также переходивший по этой бетонной яме. По-видимому, он хотел помочь, смотрел вокруг, но никого не увидел и ушел», - сказала Ширин.

Она также добавила, что уже в 8 часов сосед увидел обувь возле ямы, подошел ближе и увидел Нигору.

«Он позвал на помощь и ее отвезли в больницу, но, к сожалению, она уже была мертва», - сообщила подруга.

У Нигоры остались пятилетний сын и две дочки, которые учатся в 1 и 3 классе.

Соседка Нигоры по имени Ниссо рассказала, что муж покойной находился в миграции в России, но приехал на похороны.

При этом, по ее словам, он редко отправлял своей семье деньги, а в последние годы Нигора страдала еще и оттого, что муж женился на другой девушке и у них родился ребенок.

«Несмотря на все трудности, она старалась создать своим детям все условия дома, чтоб они были счастливы. Нигора очень мечтала о красивом доме. Она недавно установила отопление, купила новые шторы. Она знала, что муж женился, но все равно ждала его. Всегда говорила: «хочу чтобы когда пришел муж, у меня дома было все красиво». Детей очень жаль, они каждый день ждали, когда их мама придет с работы. Теперь не знаем, что будет с ними», - сказала Ниссо.

1 ноября 32-летнюю Нигору Каримову похоронили на одном из городских кладбищ.