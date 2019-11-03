Четырёхлетняя девочка из Таджикистана выжила, выпав из окна 17 этажа

CA-NEWS (TJ) - Четырехлетняя дочь уроженцев Таджикистана выжила после того, как выпала из окна 17-го этажа в поселке в Московской области.

Как сообщил портал "Ахбор", родители оставили Салиху с тетей – семиклассницей. Девушке кто-то позвонил и она и не видела, как Салиха подставила к подоконнику стульчик, забралась на него и открыла окно.

Врачи диагностировали перелом левого плеча и многочисленные ушибы. Малышке наложили гипс.

Это не первый случай, когда дети таджикских мигрантов выпадают с окон многоэтажок в России. Только за 9 дней – с 10 по 19 сентября – три ребенка в семьях мигрантов из Таджикистана – упали из окон квартир многоэтажных зданий в разных городах России.

19 сентября трехлетняя девочка, гражданка Таджикистана выжила, упав с окна квартиры на 7-м этаже в подмосковном городе Фрязино.

14 сентября трехлетний мальчик из Таджикистана также выжил, упав с окна квартиры на 11-м этаже на улице Енисейская города Москвы. А 10 сентября двухлетний ребенок семейной пары из Таджикистана погиб в Петроградском районе города Санкт-Петербург при падении из окна квартиры на восьмом этаже.

Муслим Казаков – дядя Салихи, которая выпала из окна 17-го этажа и осталась в живых, рассказал подробности происшествия.

По словам родственника, семья девочки приехала в поселок год назад из Таджикистана на заработки. Ее мама трудится в сетевом магазине, отец тоже постоянно на работе.

Как получилось, что девочка осталась жива после падения с огромной высоты, никто не может понять.

– Племянница упала на газон, на мягкую землю, – считает Муслим. – Еще немного, и она бы попала прямо на каменный бордюр. Просто ей повезло.

К месту происшествия приехали полиция и скорая помощь. Салиху госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ. По словам дяди, у ребенка повреждена печень. Но врачи сказали, что этот орган восстановится.

У Салихи диагностировали перелом левого плеча и многочисленные ушибы, наложили гипс. Девочка в сознании, общается с родственниками. Ее жизни ничего не угрожает.

– Девочка находится в реанимации, в стабильном состоянии, под наблюдением, – сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Муслим ежедневно навещает племянницу.

– Голова у Салихи не пострадала, сильного ушиба не было, – рассказывает он. – Врачи говорят, обведите это число в календаре и отмечайте как второй день рождения.



