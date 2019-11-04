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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане штрафы за нарушение таможенных правил будут увеличены в 50 раз

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в рамках совершенствования таможенной деятельности за нарушения порядка внесены ряд изменений и дополнений в Кодекс административной ответственности.

Как сообщил Telegram канал Министерства юстиции, 31 октября текущего года президент подписал соответствующий Закон.

В соответствии с Законом, в Кодекс об административной ответственности внесены ряд изменений и дополнений в связи с совершенствованием таможенного законодательства.

В частности, согласно внесенным в Кодекс изменениям, распоряжение товарами и транспортными средствами, помещенными под определенный таможенный режим, не соответствующими требованиям настоящего таможенного режима влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц – от 30 до 50 минимальных размеров заработной платы.

Также, распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц – от 30 до 50 минимальных размеров заработной платы.

Закон вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования.

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