РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минтруда Узбекистана: 389 тысяч женщин работают за рубежом

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане уровень безработицы в первом полугодии составил 9,1 процент, уровень женской безработицы – 13 процентов. То есть, 53 процента безработных приходится на женщин.

Как сообщают местные СМИ, об этом на международном форуме «Роль женщин Центральной Азии в решении социальных проблем 21-го века» сообщил представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Фазлиддин Мамарасулов.

По словам чиновника, женщины составляют около 15 процентов (389 тысяч) из 2 млн. 851 тыс. граждан, выехавших за границу для осуществления временной трудовой деятельности.

«Это означает, что работы по обеспечению занятости женщин осуществляются недостаточно», – отметил Фазлиддин Мамарасулов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Стоматолог в Казахстане принес извинения семье потерпевшего мальчика
  • В Узбекистане задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента
  • Певицу Данэлию Тулешову назначили послом туризма Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×