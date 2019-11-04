Human Rights Watch потребовала от властей Туркменистана освободить признавшегося в гомосексуализме парня

CA-NEWS (TM) - Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Уотч (Human Rights Watch) выпустила заявление с требованием к правительству Туркменистана срочно ответить находится ли Касымберди Гараев в заключении, и если это так, то немедленно освободить его и объяснить его задержание.

Заявление Хьюман Райтс Уотч было опубликовано в связи с исчезновением Касымберди Гараева после того, как его вызвали в отделение полиции в Ашхабаде, вслед за публикацией материала о нём материала на Радио Азатлык, в котором он объявил что он является представителем сексуальных меньшинств.

«Мы очень обеспокоены тем, что Касымберди Гараева держат без связи с внешним миром из-за того, что он объявил о своей сексуальной ориентации», сказала заместитель директора Хьюман Райтс Уотч по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер. «Исходя из того, что в Туркменистане ситуация с правами человека остаётся ужасающей, в том числе применяется практика насильственных исчезновений, у нас есть все основания опасаться за его безопасность», добавила она.

Напомним, что 24-летний Касымберди Гараев исчез 24 октября после того, как его вызвали в отделение полиции, объяснив это необходимостью проверки. Это произошло спустя три дня после публикации материала о нём на Радио Азатлык. Реальное имя гея в статье было изменено.

25 октября источник Азатлык, близкий к силовым структурам Туркменистана сообщил, что Министерство национальной безопасности разыскивает Касымберди и ему грозит опасность. По словам источника, органы безопасности проверяли всех молодых врачей, кто мог бы подходить по описанию к «Камилю».

В течение последней недели, когда связь с ним пропала, мы пытались найти хоть какую-нибудь информацию о его судьбе. Наши корреспонденты в Ашхабаде пытались найти его в научно-клиническом центре кардиологии, где он работает. Но там заявили, такой человек в клинике больше не работает. Также Радио Азатлык стало известно, что его семья переехала из дома в Ашхабаде. Пока остаётся неясным, уехала ли семья по своей воле или их заставили переселиться.

Касымберды Гараев по профессии врач-кардиолог, который вернулся в Туркменистан летом 2018 года после обучения в Белорусском государственном медицинском университете. «С детства я знал, что я гей и для меня это было тяжело принять. Я рос в очень религиозной семье. После школы я уехал учиться в Минск, поступил в медицинский университет. В Минске я почувствовал свободу и начал принимать себя таким какой я есть», рассказал Касымберди Радио Азатлык.

В видеообращении к членам своей семьи, которое он прислал Радио Азатлык до своего исчезновения, он сказал: «Если меня куда-то заберут, знайте я ни в чём не виноват».