Председатель Конституционного суда Монголии подозревается в домогательстве к стюардессам

CA-NEWS (MNG) - Дорж Одбаяр, председатель конституционного суда Монголии и его спутник, который не был опознан, были обвинены в сексуальных домогательствах к стюардессам Korean Air. Об этом сообщают ряд южнокорейских и монгольских СМИ.

Инцидент произошел на рейсе KE868, который вылетел из Улан-Батора в Инчхон 31 октября в 8 часов вечера. Как сообщает UPI, Одбаяр находился под воздействием алкоголя и неуместно дотронулся до ягодиц дежурной стюардессы, в то время как его коллега в возрасте 40 лет повис на плечах другой стюардессы.

Были произведены аресты подозреваемых и после приземления их передали в полицию аэропорта Инчхон. После допроса Одбаяра и его спутника, полиция аэропорта освободила двух мужчин, сославшись на дипломатический иммунитет, передает южнокорейская служба новостей Newsis.

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Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что освобождение граждан Монголии было необоснованным. Согласно сообщениям южнокорейской прессы, Одбаяр проинформировал полицию аэропорта Инчхон, что у него есть иммунитет от судебного преследования и показал им свой дипломатический паспорт.

Министерство иностранных дел также заявило, что заявление Одбаяра было неверным и что права на неприкосновенность применимы только к главам государств и министрам иностранных дел.

В итоге Одбаяра освободили и разрешили отправиться в пункт назначения. Согласно сообщениям, монгольский чиновник заявил, что по возвращении будет сотрудничать со следователями.

Как пишет монгольский новостной сайт itoim.mn, Д.Одбаяр отверг эту информацию и заявил, что это был другой монгольский гражданин.