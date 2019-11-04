Названа причина смерти усыновленного казахстанца в США

CA-NEWS (KZ) - Усыновлённый казахстанский подросток в США совершил самоубийство, сообщил его приемный отец. История взбудоражила казахстанцев из-за смены пола умершего. Девочка Айсулу-Диана стала Дэвином - трансгендером и ЛГБТ-активистом, передает телеканал Астана.

Уэйн Тэкабари, отец Дэвина Айсулу: Сказал, что будет мальчиком. Но физически он не был трансгендером. Так Диана Айсулу стала Дэвином. Мы были ошеломлены. Но поддерживали его.

Годовалую Айсулу американская пара усыновила в Костанае в 2002 году. На детских фото видно - ребенок носил платья, рисовал, посещал класс домбры. Подростком увлекся живописью и фотографией. А еще стал ЛГБТ-активистом.

«На разных дискуссионных площадках представлял доброе лицо и красноречивый голос от имени своей ЛГБТ-семьи», говорится в некрологе.

Уэйн Тэкабари, отец Дэвина Айсулу: Последние 3 года характер стал трудным. Даже лежал в клинике, учился управлять эмоциями. К тому же, Дэвин очень страдал от неразделенной любви к одному парню. Еще и в новой, высшей школе столкнулся с сильным давлением. В итоге, он наложил на себя руки. Это был суицид.

17 летнего Дэвина Айсулу Тэкабари похоронили в штате Массачусетс в начале осени. Причины его смерти в министерстве иностранных дел Казахстана так и не озвучили. Хотя по закону, дети, усыновленные иностранцами, до 18 лет имеют двойное гражданство и находятся на контроле консулов.