«Почему они не платят нам?». МИД Казахстана ответило на заявление Трампа

CA-NEWS (KZ) - В МИД Казахстана прокомментировали слова, якобы сказанные президентом США Дональдом Трампом о Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Ранее издание BusinessInsider опубликовало отрывок из книги бывшего спичрайтера министра обороны США Гая Снодграсса Holding the Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis. В книге приводятся слова Дональда Трампа, якобы сказанные им во время встречи объединенного комитета начальников штабов в январе 2018 года в Пентагоне, где обсуждалась военная помощь Афганистану.

На встрече Трамп с представителями вооруженных сил обсуждали бюджет на военные расходы. Согласно данным Снодграсса, министр обороны Джеймс Мэттис тогда сказал, что Трамп "унаследовал армию, которая долгое время томилась", и заверил, что президент может требовать у Конгресса больше денег ввиду постоянных сокращений расходов в прошлые годы.

Трамп спросил об Афганистане, но вскоре перебил доклад министра.

"Мы действительно не помогаем себе... Мы помогаем всем остальным. Вы знаете, Казахстан - очень богатая страна. Во время моего последнего визита они все время говорили: "О, спасибо, спасибо". Но почему они не платят нам? Почему они не борются?" - приводит издание слова американского лидера в книге.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что президент США, скорее всего, ошибся.

"Трамп не посещал Казахстан с визитом. Скорее всего, он перепутал (Казахстан. - Прим.) с другой страной", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.