Депутаты Таджикистана призвали представителей Евросоюза пересмотреть свою позицию по предоставлению убежища оппозиционерам

CA-NEWS (TJ) - Депутаты парламента Таджикистана призвали представителей Европейского парламента пересмотреть свою позицию относительно предоставления убежища в странах-членах Европейского Союза таджикской оппозиции и членам запрещенных, по мнению властей, организаций, передает Радио Озоди.



Петр Ивашкевич, посол Польши в Таджикистане и Узбекистане, ранее заявлял, что в соответствии с законами этой европейской страны, организации, которые считаются запрещенными в Таджикистане, не рассматриваются таковыми, и поэтому членам этих организаций предоставлено право свободно и легитимно проживать в Польше.

В эти дни в Душанбе находится группа членов Европейского парламента в составе трех человек. 31 октября они встретились с членами нижней палаты таджикского парламента, а на следующий день, 1 ноября - с президентом РТ Эмомали Рахмоном. В официальном заявлении таджикских властей приводятся слова президента, который назвал Европейский Союз «одним из важнейших партнеров Таджикистана в мире».

Делегацию Европейского парламента возглавил Фульвио Мартусчелло (Fulvio Martusciello), а целью визита было участие в восьмом по счету заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Таджикистан.

Олимжон Бобоев, член парламента и председатель Партии экономических реформ Таджикистана, заявил, что наряду со многими другими вопросами укрепления сотрудничества и рассмотрения новой стратегической Программы Европейского Союза для региона, они с коллегами из ЕС обсудили «ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом, и присутствие таджикской оппозиции в странах ЕС». Бобоев добавил, что они попросили представителей ЕС «проработать» вопрос присутствия в их странах членов организаций, запрещенных в Таджикистане.

Олимжон Бобоев далее сказал: «Мы объяснили им, что, например, Партия исламского возрождения была объявлена террористической и экстремистской партией в Таджикистане. А так как эти парламентарии являются новыми членами Европейского парламента, то многие проблемы для них еще не ясны. Мы им сказали, чтобы они рассмотрели эту проблему. В ответ депутаты Европейского Парламента выразили готовность изучить этот вопрос».

Бобоев также добавил, что представители ЕС спросили их о правах национальных меньшинств в Таджикистане, на что получили ответ, что «в Таджикистане не существует никакой дискриминации по отношению к национальным меньшинствам».

Это не первый случай, когда власти Таджикистана высказывают свое недовольство присутствием таджикской оппозиции в странах Европы. В последние несколько лет правительственные чиновники неоднократно пытались побудить международное сообщество объявить экстремистскими и выдворить из своих стран членов таких организаций, как Партия Исламского Возрождения и «Группа 24», которые запрещены в Таджикистане.

Таджикские власти заявляют, что страны Европы предоставляют убежище членам этих партий и групп, что является «двойным стандартом» в борьбе с терроризмом.

Бывший посол Германии в Таджикистане Нейтхарт Хёфер-Виссинг в феврале этого года также сообщил в интервью Радио Озоди, что власти Таджикистана неоднократно поднимали вопрос присутствия оппозиции таджикского правительства в его стране. Он сказал, что в ответ они попросили таджикские власти привести «неопровержимые доказательства того, что эти люди совершили преступления и нарушили закон, и тогда Германия предпримет необходимые меры».

Таджикская оппозиция потянулась в Европу в основном после 2015 года, после того, как Верховный суд Таджикистана обвинил Партию исламского возрождения в организации, по словам властей, неудавшихся беспорядков в сентябре 2015 года, под руководством Абдухалима Назарзода. Тогда эта партия была объявлена запрещенной и террористической. Руководство партии опровергло эти обвинения и отвергло их как необоснованные. Они утверждают, что целью властей было стремление удалить оппозиционную партию с политической арены страны.

Европейский Союз, который включает в себя 28 стран Европейского региона, на Западе является важным партнером Таджикистана и других стран Центральной Азии. Этим летом ЕС принял новую стратегическую программу для стран Центральной Азии, которая предусматривает инвестирование миллионов евро в экономику этих стран.

В последние годы офис Европейского Союза в Душанбе неоднократно становился объектом для протестных акций со стороны некоторых граждан Таджикистана. Власти называют эти протесты спонтанными, однако независимые эксперты и организации считают, что это дело рук самих властей.