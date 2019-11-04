В Туркменистане после скандала с врачом-гомосексуалистом, среди медиков ищут геев и лесбиянок, - СМИ

CA-NEWS (TM) - После скандальной для Туркменистана истории с кардиологом, рассказавшем о своей гомосексуальности, министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны озаботилось выявлением лиц нетрадиционной сексуальной ориентации среди медработников.

Как передают «Хроники Туркменистана», во всех велаятских управлениях здравоохранения прошли собрания, единственной повесткой которых был «врач, опозоривший нашу профессию своим аморальным поведением».

Одно из них состоялось 28 октября в управлении здравоохранения (бывший Облздрав) города Туркменабад. На встречу были приглашены главы медучреждений велаята. На трибуне, кроме руководителей здравоохранения региона, были представители правоохранительных структур и заместитель хякима (главы) велаята по правовым вопросам.

Очевидно, из Ашхабада поступило распоряжение выявить среди врачей геев и лесбиянок, отмечает издание.

В итоге было решено, в течение двух недель провести обследование всех медработников, начиная от санитарок и заканчивая главврачами в городской санэпидемстанции на выявление заболеваний, передающихся половым путем. Было также составлено расписание в какой день работники какого учреждения сдают анализы.

Обследование стоит 270 манатов (около $80), оплатить его медики должны самостоятельно.

Работников сельских амбулаторий обязали обследовать закрепленных за ними жителей в возрасте от 14 до 50 лет.

Полицейский, выступивший на собрании, заявил также о необходимости писать заявление в полицию, если кому-то известны лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он предупредил об уголовной ответственности за недоносительство об известном преступлении. Напомним, что мужеложество в Туркменистане уголовно наказуемо.

Подобное собрание состоялось и в Марыйском велаятском управлении здравоохранения.

21 октября радио «Азатлык» рассказало историю парня с нетрадиционной сексуальной ориентацией и о его проблемах в Туркменистане. Имя было изменено в целях безопасности, однако, по деталям, достаточно подробно описанным в статье, полицейские смогли установить личность молодого человека. Им оказался 24-летний врач-кардиолог Касымберды Гараев.

24 октября Касымберды вызвали в полицию и с того момента связь с ним пропала.