Обмотали скотчем и били током — подвергшийся пыткам в Таджикистане кыргызстанец Асылбек находится на лечении в больнице

Асылбек Каримов

CA-NEWS (TJ) - Жителя Баткенского района (Кыргызстан) Асылбека Каримова, пропавшего в Таджикистане, вернули на Родину 1 ноября. Сейчас он находится на лечение в отделении травматологии областной объединенной больницы. Об этом корреспонденту Turmush сообщили родные мужчины.

При медицинском осмотре у него обнаружили ушиб головы, туловища. Со слов Асылбека, у него кружится голова и подташнивает, но состояние в целом удовлетворительное. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По их словам, 1 ноября, 34-летнего Асылбека доставили домой. Ночью, примерно в 01:00 сотрудники Государственной пограничной службы передали его родным.

Позже Асылбек рассказал о произошедшем корреспонденту Turmush.

«24 октября 2019 года в 11:00 поехал на рынок «Чорку» Таджикистана. В селе есть магазин, в котором работаю с братьями. Овощи закупаем на рынке «Чорку». Я поехал, чтобы узнать цены на овощи и заказать продавцам, сколько килограммов нужно. Они их доставляли к нам в магазин. В селе нет работы, поэтому открыли магазин. Я находился на рынке Таджикистана и вдруг один человек специально меня толкнул. Потом вернулся и начал на меня кричать. Я сказал, что он сам толкнул меня. После 2 человека в гражданской одежде забрали меня. В это время мне позвонил брат, но эти двое отобрали у меня сотовый телефон. Они представились сотрудниками местной милиции и доставили меня в Исфаринский район. Там начали меня бить и пытать. Задавали разные вопросы и продолжали наносить удары. Потом мне показали судебное решение и сказали, что задерживают меня на 15 дней. Ближе к вечеру мою голову накрыли полотенцем, обмотали скотчем и на автомобиле повезли в неизвестном направлении. По дороге попросил убрать полотенце с головы, но меня ударили и у меня пошла кровь из носа. Меня завели в какое-то место. Там было 7-8 человек. Они по очереди стали бить меня головой об стенку. Уже ночью голову обратно накрыли полотенцем, обмотали скотчем и на автомобиле повезли в неизвестном направлении. Там мне связали ноги, а на руках были наручники. Я лежал на полу. На меня залезли и начали бить током. Затем мне показывали фотографии людей и спрашивали, знаю ли я их. Пока кричал и плакал, потерял голос. Думал, что уже умер. Сказал, что хочу сообщить родственникам, на что они (сотрудники местной милиции) сказали, что уже сообщили им.

24 октября всю ночь пытали меня. Около 10 дней меня избивали. Меня завели в подвал, сняли всю одежду и шнурки от обуви. Они спрашивали о каком-то лидере. Временами кормили. У меня на телефоне было видео, которое было снято во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, в селе Ак-Сай. Они говорили, что я лидер.

31 октября 2019 года примерно в 23:00 потребовали написать, что не имею претензий на русском, таджикском и кыргызском языках. Я был рад. Думал, что уже никогда не увижу детей. В Исфаре меня посадили в автомобиль и привезли на КПП «Кызыл-Бел». Там меня встретили родные. Сейчас у меня все тело болит», - рассказал он.

Отец Асылбека — 80-летний Рахим Каримов сказал, что информация о том, что его сын занимается контрабандой, не соответствует действительности.



«Сын пропал без вести. Нашли только на 9-й день. Его состояние плохое, потому что был сильно избит. Мой сын никогда не занимался контрабандой. Он поехал на рынок Таджикистана, чтобы узнать цены на продукты питания», - сказал он.



Брат Асылбека — Сами Каримов:



«После того, как узнали, что брата задержали, обращались в соответствующие органы и местную власть. Они не могли дать нам информацию. Через знакомых узнали, где его держат. Оказывается, он был задержан по решению суда на 15 дней. Мы обратились к полпреду Акраму Мадумарову. Вечером нам сказали: «Асылбека везут, нужно забрать его в селе Кызыл-Бел». Там пограничники передали нам Асылбека. Сейчас его состояние плохое. Он будет проходить лечение. Просим разобраться в данной ситуации», - заключил он.