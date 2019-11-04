РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рейс Москва – Душанбе совершил экстренную посадку в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Душанбе, вынужденно приземлился в Ташкенте. Об этом проинформировал РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 6:10 (4:10 по московскому времени) вынужденно сел в Ташкенте. Причина – гроза в аэропорту назначения", – подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что самолет должен был прибыть в Душанбе в 4:00 по московскому времени. Сейчас судно ожидает вылета из Ташкента для продолжения выполнения рейса. Все пассажиры находятся на борту.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
  • Певицу Данэлию Тулешову назначили послом туризма Казахстана
  • В ходе протестов в Гонконге пострадали 17 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×