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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около 800 граждан Китая депортированы из Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Число задержанных китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами в Монголии возросло до 800.

Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что около 800 граждан Китая, которые работали в Монголии, несмотря на въезд с 30-дневной туристической и деловой визой, депортируются специальным дежурным поездом, сообщает монгольской новостной сайт eagle.mn

В ночь с 29 на 30 октября совместное расследование, проведенное Главным разведывательным управлением, Национальным полицейским агентством и Иммиграционным агентством Монголии, выявило, что граждане, совершающие действия, не соответствующие их цели, прибывают в Монголию.

Таким образом, как указано в статье 37.1.7 Закона о правовом статусе иностранных граждан, гражданам запрещается въезжать на территорию Монголии в течение трех лет и депортироваться через международный КПП«Замийн-Ууд», а затем передаваться в сторона КНР.

Пресс-секретарь Национального полицейского агентства Б. Баатархуу сообщил, что полиция работает над обеспечением безопасности на высоком уровне, чтобы обеспечить безопасность граждан Китая во время их перевозки, а также потенциальные риски. Он сказал: «Поезд намечен на 8:45 вечера. Из 759 граждан, которые сели в поезд, 103 гражданина - женщины.

30 октября директор Главного разведывательного управления Д. Гэрэл сказал: «Мы проводим расследование в отношении групп граждан Китайской Народной Республики, которые работали в Интернете с августа. Они расследуются по обвинению в том, что около 800 граждан, которые въехали в Монголию с туристическими визами в группах по 20-30 человек, были причастны к отмыванию денег с помощью онлайн-игр и другими методами».

Арестованные граждане Китая оставались в пяти гостиницах Улан-Батора до момента их депортации.

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