Сербский нападающий может получить гражданство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Нападающий ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" Драган Черан может получить узбекский паспорт. Сербский футболист уже четвертый год выступает за узбекский клуб, сообщает upl.uz.



В следующем году Черан получит возможность получить узбекское гражданство. По данным издания, футболист не против выступать за сборную Узбекистана.

Стоит отметить, что из-за большой конкуренции в сборной Сербии Черан не вызывается в главную команду своей Родины. 32-летний футболист в текущем сезоне в 22 играх чемпионата Узбекистана забил 23 гола.



