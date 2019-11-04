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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сербский нападающий может получить гражданство Узбекистана
Продолжение: Российский футболист Игорь Голбан хочет узбекское гражданствоПредыстория: Выступающая за Узбекистан Ольга Забелинская завоевала титул чемпионки Азии

CA-NEWS (UZ) -  Нападающий ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" Драган Черан может получить узбекский паспорт. Сербский футболист уже четвертый год выступает за узбекский клуб, сообщает upl.uz.

В следующем году Черан получит возможность получить узбекское гражданство. По данным издания, футболист не против выступать за сборную Узбекистана.

Стоит отметить, что из-за большой конкуренции в сборной Сербии Черан не вызывается в главную команду своей Родины. 32-летний футболист в текущем сезоне в 22 играх чемпионата Узбекистана забил 23 гола.

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