РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Молодые монголы провели демонстрацию в защиту окружающей среды на площади Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) -  1 ноября молодые монголыпровели демонстрацию на площади Сухэ-Батор. Молодые протестующие из школ, университетов и общественных организаций требуют немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.

В мире распространяется климатический протест, особенно среди молодого поколения; в 185 странах прошли демонстрации с участием примерно 7,6 миллионов человек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
  • В Узбекистане задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента
  • Певицу Данэлию Тулешову назначили послом туризма Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×