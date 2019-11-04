Молодые монголы провели демонстрацию в защиту окружающей среды на площади Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - 1 ноября молодые монголыпровели демонстрацию на площади Сухэ-Батор. Молодые протестующие из школ, университетов и общественных организаций требуют немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращению экологической катастрофы.

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В мире распространяется климатический протест, особенно среди молодого поколения; в 185 странах прошли демонстрации с участием примерно 7,6 миллионов человек.