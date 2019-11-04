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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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McDonald's уволила своего исполнительного директора из-за романа с сотрудницей
Стив Истербрук
Стив Истербрук

CA-NEWS (CA) -  Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. Его сменил Крис Кемпзински.

«Кемпзински стал преемником Стива Истербрука, который расстался с компанией после решения совета директоров о том, что он нарушил политику компании и продемонстрировал плохие способности к здравомыслию, вступив во взаимоотношения с сотрудницей по взаимному согласию, передает "Ъ".

В корпоративных правилах McDonald's прописан запрет на романы между сотрудниками, отметила газета The Wall Street Journal.

Истербрук, в письме работникам признал свою ошибку. Он добавил, что руководство приняло верное решение по его увольнению.

Стив Истербрук стал исполнительным директором корпорации в марте 2015 года. За время его работы акции корпорации почти удвоились, но число посетителей в американских заведениях сети уменьшилось.

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