В Таджикистане начали строить энергосберегающие дома

CA-NEWS (TJ) - Новые технологии в жилищном строительстве добрались до Таджикистана. Там начали возводить здания, сберегающие тепло и электроэнергию, сообщает корреспондент «МИР 24».

Житель района Рудаки Фатхулло Файзуллоев давно хотел собственный дом. А когда решил строить, пришлось выбирать между привычным цементным или современным энергосберегающим. В результате остановился на последнем.

«По цене такой дом чуть дешевле, потому что строится из кирпичей, а их стоимость ниже, чем у цемблоков. Но он еще выгоден и тем, что хорошо сохраняет тепло. Поэтому экономим на отоплении», – сказал Фатхулло Файзуллоев.

В этом регионе летом довольно жарко, зимой ветрено. Энергосберегающие дома рассчитаны на климатические особенности Таджикистана и позволяют поддерживать внутри жилища комфортную температуру.

«Использовать для таких зданий нужно исключительно кирпич, обязательно утеплять стены. Обычно это не делают в республике. Теплоизоляция потолка состоит из камыша или соломы, которые обрабатывают негашеной известью от вредителей и раствором для пожарной безопасности», – заявил сотрудник экологической организации Муссо Толибов.

Еще одно важное условие – наличие веранды и окон, которые выходят только на юго-восток, навстречу солнцу. Северная сторона оборудована отверстиями исключительно для вентиляции.

Окна, установленные на веранде, играют важную роль. Они рассчитаны не только для поступления света, но и тепла. Правда, они укутаны белой тканью. Потому что солнце еще довольно активное и в доме будет очень жарко. С приходом холодов хозяева все снимут, и здесь будет сохраняться необходимая температура.

Такую планировку таджикистанцам предложили архитекторы и инженеры из Франции. Проект энергосберегающего жилья в республике они развивают уже не первый год.

«В селах Таджикистана принято строить ванную и кухню за пределами дома. В этих домах мы специально сделали так, чтобы людям было удобно», – отметила сотрудник экологической организации Шамима Ошурбекова.

Житель района Рудаки Абдукахор Мирзоев – владелец самого первого энергосберегающего дома в Таджикистане. На необычное жилье согласился на свой страх и риск, но за два года ни разу не пожалел.

«Дом мы построили рядом с прежним, в своем саду. Но живем практически всегда в новом, особенно зимой. В старом доме мы за зиму на обогрев тратили три тонны угля, в этом около тонны, и то в самые холода», – рассказал Абдукахор Мирзоев.

Такие дома приносят пользу не только новоселам. Экологи подсчитали, что в местах новой застройки вырубка деревьев, которыми раньше отапливали жилье, сократилась в два раза.