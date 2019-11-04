Очередное нападение в Мали, убито 49 человек

CA-NEWS (CA) - В ООН решительно осудили нападение на лагерь малийской армии, в результате которого было убито 49 военнослужащих. Глава Миссии ООН в Мали заявил, что миротворцы ООН и дальше будут поддерживать правительство и армию страны, передает служба новостей ООН.



Нападение на лагерь, расположенный в районе Гао, примерно в пятидесяти километрах от нигерийской границы, было совершено в субботу 1 ноября. По сообщениям Вооруженных сил Мали, 49 военнослужащих были и трое ранены. 20 человек удалось спасти.

Махамат Салех Аннадиф, Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Миссии ООН в Мали (МИНУСМА) решительно осудил этот террористический акт. «В этой тяжелой ситуации от имени семьи Организации Объединенных Наций в Мали я хотел бы выразить свою полную солидарность с правительством и народом Мали, а также поддержку силам обороны и безопасности», - сказал Аннадиф.

В настоящее время в регионе проводятся операции по обеспечению безопасности при поддержке миротворцев МИНУСМА. Несмотря на это кровавое нападение, Миссия ООН подтвердила свою решимость работать «как того требует ее мандат, вместе с малийскими властями и народом, а также международными партнерами» в целях восстановления долгосрочного мира.

Это уже третье нападение на лагеря армии Мали за последний месяц. В результате одновременных нападений на два лагеря в Мондоро и Буликесси, по официальным данным, погиб 41 военнослужащий.

В этой стране нападениям не раз подвергались и миротворцы ООН. Более того, Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная в 2013 году, стала самой опасной из действующих операций ООН. Там погибло уже около 200 миротворцев.

После вооруженного мятежа сепаратистов на севере страны и последовавшего за этим в 2012 году военного переворота власти Мали добиваются восстановления стабильности и пытаются освободить северные районы страны от радикальных экстремистов.