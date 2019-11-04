Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева по приглашению Председателя Сената парламента Республики Казахстан 4-5 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Сената, в рамках визита предусмотрены переговоры с Председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой и другими официальными лицами.

Планируется обсудить практические аспекты межпарламентских связей, в том числе вопросы обеспечения парламентского контроля за своевременной и полной реализацией достигнутых договоренностей на высшем уровне, информационно-аналитического обеспечения законотворческой деятельности, а также развития межрегиональных связей.