РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Казахстан

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева по приглашению Председателя Сената парламента Республики Казахстан 4-5 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба Сената, в рамках визита предусмотрены переговоры с Председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой и другими официальными лицами.

Планируется обсудить практические аспекты межпарламентских связей, в том числе вопросы обеспечения парламентского контроля за своевременной и полной реализацией достигнутых договоренностей на высшем уровне, информационно-аналитического обеспечения законотворческой деятельности, а также развития межрегиональных связей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Погибшие в Британии в грузовике мигранты оказались вьетнамцами
  • Четырёхлетняя девочка из Таджикистана выжила, выпав из окна 17 этажа
  • ЮНИСЕФ в Таджикистане сообщила о более 3 тысячах «детей-невидимок»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×