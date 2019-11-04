В Узбекистане маршрутка попала в ДТП. Водитель погиб, шестеро в реанимации

CA-NEWS (UZ) - В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области столкнулись маршрутка и автомобиль Gentra. В результате ДТП один человек погиб, шестеро находятся в реанимации, в Следственном департаменте МВД Узбекистана.



"2 ноября примерно в 11:50 на перекрестке дороги "Еттитом-Карши" и Большой кольцевой автомобильной дороги Карши столкнулись маршрутка "Газ-32" и автомобиль Gentra. В результате водитель маршрутки и девять его пассажиров, а также водитель легковушки и два его пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", – сообщили в ведомстве.

Водитель маршрутки скончался, состояние шести пассажиров – тяжелое.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Чиракчинского района Кашкадарьинской области было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения.