РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Каракалпакстане выпал снег
Предыстория: В Узбекистан придут заморозки

CA-NEWS (UZ) -  В северной части Каракалпакстана выпал первый снег. Об этом сообщила журналистка Кундуз Жумагалиева на своей странице в Facebook, передает Kun.uz.

«В Каракалпакстане выпал первый снег. Это конечно прекрасно, но многие местные жители не рады. Они говорят, что у них много недоделанных работ», - отметила она.

По данным "Узгидромет", 3-5 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург).

4 ноября по республике пройдут дожди, местами возможны сильные, по Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков. Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

Отметим, что климат Каракалпакстана отличается от других регионов Узбекистана: резко континентальный с холодной зимой и очень жарким летом.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Певицу Данэлию Тулешову назначили послом туризма Казахстана
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
  • В Казахстане стоматолог швырнул испуганного мальчика в кресло и уселся на него
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×