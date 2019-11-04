В Каракалпакстане выпал снег

CA-NEWS (UZ) - В северной части Каракалпакстана выпал первый снег. Об этом сообщила журналистка Кундуз Жумагалиева на своей странице в Facebook, передает Kun.uz.



«В Каракалпакстане выпал первый снег. Это конечно прекрасно, но многие местные жители не рады. Они говорят, что у них много недоделанных работ», - отметила она.

По данным "Узгидромет", 3-5 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург).

4 ноября по республике пройдут дожди, местами возможны сильные, по Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков. Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с.

Отметим, что климат Каракалпакстана отличается от других регионов Узбекистана: резко континентальный с холодной зимой и очень жарким летом.