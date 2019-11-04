Япония реализовала в Таджикистане два социальных проекта на общую сумму $178,5 тыс.

CA-NEWS (TJ) - Посольство Японии в Таджикистане поддержало реализацию двух социальных проектов на востоке страны на общую сумму $178,5 тыс, передает Avesta.



Первый проект был реализован в Файзабадском районе, где при финансовой поддержке правительства Японии было построено новое здание общеобразовательной школы №63

Получив грант в размере $89,2 тыс. исполнительный орган государственной власти района Файзабад успешно закончил проект и обеспечил учеников школы более благоприятными условиями для учебы.

В Таджикабадском районе прошла церемония завершения проекта по строительству женского центра. Хукумату района Таджикбад было выделено около $89,3 тыс. для строительства женского центра и закупки оборудования.

С реализацией этого проекта, центр может проводить профессиональные курсы для обучения и предоставлять психологические и правовые консультации для местных женщин.

Правительство Японии и впредь вместе с народом Таджикистана продолжит оказывать поддержку для создания лучшего общества для всех людей, отмечается в сообщении.