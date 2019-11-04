РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Япония реализовала в Таджикистане два социальных проекта на общую сумму $178,5 тыс.

CA-NEWS (TJ) -  Посольство Японии в Таджикистане поддержало реализацию двух социальных проектов на востоке страны на общую сумму $178,5 тыс, передает Avesta.

Первый проект был реализован в Файзабадском районе, где при финансовой поддержке правительства Японии было построено новое здание общеобразовательной школы №63

Получив грант в размере $89,2 тыс. исполнительный орган государственной власти района Файзабад успешно закончил проект и обеспечил учеников школы более благоприятными условиями для учебы.

В Таджикабадском районе прошла церемония завершения проекта по строительству женского центра. Хукумату района Таджикбад было выделено около $89,3 тыс. для строительства женского центра и закупки оборудования.

С реализацией этого проекта, центр может проводить профессиональные курсы для обучения и предоставлять психологические и правовые консультации для местных женщин.

Правительство Японии и впредь вместе с народом Таджикистана продолжит оказывать поддержку для создания лучшего общества для всех людей, отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В ходе протестов в Гонконге пострадали 17 человек
  • Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после Хэллоуина со стрельбой и смертью пяти человек
  • В Узбекистане задержали мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×