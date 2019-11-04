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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Мажилиса Казахстана примет участие в в мероприятиях парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин примет участие в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 4-5 ноября в Ереване, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Программой Спикера Мажилиса запланированы встречи с Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном, а также Председателем парламента Араратом Мирзояном.

Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также выступит на пленарном заседании ПА ОДКБ.

Парламентарии-участники ПА ОДКБ в рамках осенней сессии планируют обсудить рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил, по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма, а также по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств ОДКБ.

Предметом рассмотрения станет и проект модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности».

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