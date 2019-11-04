В Узбекистане артисты заявили об отказе работать, но через день раскаялись в содеянном

CA-NEWS (UZ) - 31 октября артисты Кокандского городского музыкального драматического театра обнародовали видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором они заявили, что собираются бросить работу в знак протеста против сокращения зарплаты на 25 процентов.

На видеозаписи, отправленной уже 1 ноября, артисты Кокандского городского музыкального драматического театра говорят, что раскаиваются в своем поступке, совершенном днем ранее, сообщает centralasian.

«Мы от имени всего коллектива нашего театра даем опровержение своему видеообращению, сделанному 31 октября. С нами провели беседу относительно этой проблемы. Мы все поняли и раскаиваемся в своих ошибках. Мы считаем, что это произошло из-за того, что нам не все правильно разъяснили. Нам объяснили, что к 25-процентной надбавке добавили еще 45 процентов и теперь прежнюю 25-процентную надбавку просто урежут. Но потом нам сказали, что никто не урежет 25-процентную надбавку, напротив, по согласованию с Минфином к этой надбавке нам добавят еще 45-процентов надбавки», – говорят в своем видеообращении артисты Кокандского городского музыкального драматического театра. В своем первом видеообращении к главе государства артисты театра говорили, что не смогут прокормить семьи в случае сокращения зарплаты.