В Самарканде супруги отравились угарным газом. Погиб мужчина

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 2 ноября от отравления угарным газом скончался гражданин Ф. К. Его супруга Д. В. госпитализирована с диагнозом «острое отравление угарным газом», сообщил в Телеграм-канале руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, источником угарного газа стала газовая колонка для нагревания воды.

Прокуратура Самарканда сейчас ведет доследственные действия по факту происшествия.

Это уже третий трагический случай отравления газом в Узбекистане в этом сезоне. В конце октября сообщалось о гибели от отравления угарным газом семьи из трех человек в Коканде и семьи из четырех человек в Хорезме.