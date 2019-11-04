РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде супруги отравились угарным газом. Погиб мужчина

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде 2 ноября от отравления угарным газом скончался гражданин Ф. К. Его супруга Д. В. госпитализирована с диагнозом «острое отравление угарным газом», сообщил в Телеграм-канале руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, источником угарного газа стала газовая колонка для нагревания воды.

Прокуратура Самарканда сейчас ведет доследственные действия по факту происшествия.

Это уже третий трагический случай отравления газом в Узбекистане в этом сезоне. В конце октября сообщалось о гибели от отравления угарным газом семьи из трех человек в Коканде и семьи из четырех человек в Хорезме.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Стоматолог в Казахстане принес извинения семье потерпевшего мальчика
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
  • Скелет древней акулы нашли на юго-западе Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×