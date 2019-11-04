РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане двое детей погибли от пищевого отравления

CA-NEWS (KZ) -  В городе Шымкенте двое детей из одной семьи скончались в результате предполагаемого пищевого отравления, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили местные СМИ.

3 ноября женщина и трое ее детей поступили в больницу. Мать 1987 года рождения с годовалым сыном и 11-летней дочерью по назначению врача инфекционной больницы перевели в токсикологическое отделение.

Двух детей врачам не удалось спасти. По данным спасателей, мальчик 2015 года рождения умер утром в инфекционной больнице. После полудня в токсикологическом отделении скончался мальчик 2018 года рождения.

По заявлению департамента по ЧС, выехавшие на место происшествия сотрудники департамента сообщили, что в доме, где проживает семья, отсутствует центральный газопровод. В департаменте говорят, что фактов отравления угарным газом не зарегистрировано.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Гонконге задержали более 200 участников протестов, - СМИ
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
  • Четырёхлетняя девочка из Таджикистана выжила, выпав из окна 17 этажа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×