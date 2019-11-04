В Казахстане двое детей погибли от пищевого отравления

CA-NEWS (KZ) - В городе Шымкенте двое детей из одной семьи скончались в результате предполагаемого пищевого отравления, сообщает городской департамент по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили местные СМИ.



3 ноября женщина и трое ее детей поступили в больницу. Мать 1987 года рождения с годовалым сыном и 11-летней дочерью по назначению врача инфекционной больницы перевели в токсикологическое отделение.

Двух детей врачам не удалось спасти. По данным спасателей, мальчик 2015 года рождения умер утром в инфекционной больнице. После полудня в токсикологическом отделении скончался мальчик 2018 года рождения.

По заявлению департамента по ЧС, выехавшие на место происшествия сотрудники департамента сообщили, что в доме, где проживает семья, отсутствует центральный газопровод. В департаменте говорят, что фактов отравления угарным газом не зарегистрировано.