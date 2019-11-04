Лидеры стран АСЕАН выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море

CA-NEWS (CA) - В заявлении председателя саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выражается ряд беспокойств о Южно-Китайском море, где расширяет свое присутствие Китай. Вместе с тем, судя по всему, в попытке найти компромисс, в заявлении приветствуется прогресс в подготовке Кодекса поведения для этих спорных вод, передает NHK.



Лидеры 10 стран-членов АСЕАН опубликовали заявление 3 ноября.

В документе говорится, что лидеры отметили ряд беспокойств в связи с проведением работ по созданию насыпных территорий и связанной с этими работами деятельностью в Южно-Китайском море.

В заявлении отмечается: "Мы вновь подтвердили необходимость укреплять взаимное доверие, проявлять сдержанность в поведении и избегать действий, способных осложнить ситуацию". В документе не содержится прямых упоминаний недавних событий, которые привели к усилению напряженности. Вместо этого в него вошла формулировка "тепло приветствуем продолжающееся улучшение" в отношении ведущихся обсуждений Кодекса поведения.

Саммит, который проводится два раза в год, состоялся в обстановке напряженности между Вьетнамом и Китаем, резко усилившейся в связи с морскими спорами. Филиппины также настаивали на том, что разногласия на море должны быть решены как можно скорее в соответствии с нормами международного права.