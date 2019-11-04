В национальном парке Улан-Батора открылась «Ночная улица»

CA-NEWS (MNG) - Новая «Ночная улица» - «Nightlight Street» открылась в Национальном парке Улан-Батора. Это место для занятий спортом, езде на велосипеде и для бега. Улица украшена огнями длиной 240 метров.

«Ночная улица» была создана в рамках таких проектов, как «Light Ger» от компании «Love Light Land» и Национального парка. Проект «Ночная улица» начался 1 мая 2018 года. В рамках проекта строится «Steel Ger»-«Стальная юрта» диаметром 42 метра и высотой 15 метров - крупнейший в Азии, который сейчас строится и должен открыться весной.

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Кроме того, планируется построить фонтан длиной 400 метров и водную дорогу; зимой это станет катком и местом для водного велосипеда для детей летом. На «Ночной улице» продажа и потребление алкоголя запрещены. Вход стоит 5000 тугриков.

Ранее Сеульская улица, расположенная в центральной части Улан-Батора, к югу от проспекта Мира, была преобразована в столичную «Ночную улицу». Однако она была закрыта из-за жалоб общественности, в частности местных жителей, жалующихся на ночные шумы.