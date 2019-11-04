Конституционный Совет Казахстана избран председателем ассоциации азиатских конституционных судов

CA-NEWS (KZ) - Единогласным решением Конституционный Совет Казахстана избран председателем ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на предстоящие два года, сообщает пресс-служба суда.

3 ноября состоялось заседание Комитета членов Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААСС). В состав организации приняты новые члены – Верховные Суды Индии и Республики Мальдив. На заседании также обсуждены вопросы проведения 4-го Конгресса Ассоциации в Нур-Султане в следующем году

В панельных сессиях Председатель Конституционного Совета Казахстана выступил с докладом и ознакомил международную юридическую общественность с решениями Совета, касающимися вопросов защиты социально-экономических прав граждан.