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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конституционный Совет Казахстана избран председателем ассоциации азиатских конституционных судов

CA-NEWS (KZ) -  Единогласным решением Конституционный Совет Казахстана избран председателем ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на предстоящие два года, сообщает пресс-служба суда.

3 ноября состоялось заседание Комитета членов Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААСС). В состав организации приняты новые члены – Верховные Суды Индии и Республики Мальдив. На заседании также обсуждены вопросы проведения 4-го Конгресса Ассоциации в Нур-Султане в следующем году

В панельных сессиях Председатель Конституционного Совета Казахстана выступил с докладом и ознакомил международную юридическую общественность с решениями Совета, касающимися вопросов защиты социально-экономических прав граждан.

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