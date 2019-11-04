В Душанбе состоится заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

Таджикистан, общество

14:31, 04 ноября 2019

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CA-NEWS (TJ) - 8–9 ноября в Душанбе пройдет заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, сообщает прес-служба исполкома. Членами Совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи государств – участников СНГ. Совет поддерживает отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирной ассамблеей здравоохранения, ЮНИСЕФ (детский Фонд Организации Объединенных Наций).