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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоится заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

CA-NEWS (TJ) -  8–9 ноября в Душанбе пройдет заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, сообщает прес-служба исполкома.

Членами Совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи государств – участников СНГ.

Совет поддерживает отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирной ассамблеей здравоохранения, ЮНИСЕФ (детский Фонд Организации Объединенных Наций).

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