В Монголии на смартфонах можно будет установить новое приложение «We», мотивирующее ходить пешком

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на смартфонах можно будет установить новое приложение «We». Если вы пройдете пешком 1 км, то у вас будет собрано 150 очков. Если вы соберете 1000 очков, то можно будет воспользоваться услугами кофешопа. А за 2000 очков вы можете выбрать товары, которые подходят по определенной цене из магазина.

Ходьба пешком снижает риск умереть раньше времени. Врачи рекомендуют каждый день проходить не менее восьми тысяч шагов. Но даже совсем непродолжительная ходьба может снизить риск умереть раньше времени, говорится в рекомендациях ВОЗ.

Ходьба снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и молочной железы.

Создатели приложений уверяют, что когда-то Гиппократ сказал, что ходьба – лучшее лекарство для человеческого организма; и отец медицины был прав.