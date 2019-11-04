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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом впервые проходят совместные учения военных Индии и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов вместе со своим индийским коллегой Раджнат Сингхом открыли первые узбекско-индийские военные учения «Дружба-2019».

Как сообщило издание The Hindu, это первый визит министра обороны Индии в Узбекистан за последние 15 лет.

Учения, которые пройдут 4-13 ноября в Куйчирчикском районе Ташкентской области, носят антитеррористический характер.

Сингх провел двусторонние консультации в Узбекистане и в ходе его визита две страны подписали три меморандума о взаимопонимании. Один из них предусматривает сотрудничество в военной медицине и два касаются вузовского военного образования.

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