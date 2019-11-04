Узбекистан начнёт поставки граната в Китай

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан начнёт экспортировать гранат в Китай. Соответствующее соглашение было подписано в ходе официального визита премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан 1-2 ноября текущего года.

По данным местных СМИ, ссылающихся на Государственную инспекцию «Уздавкарантин», во время визита Ли Кэцяна были также достигнуты договорённости о вывозе фруктов автомобильным транспортом транзитом из Узбекистана через территории третьих стран в Китай и определены требования для реализации этой задачи.

С выполнением этих требований, предприниматели Узбекистана смогут экспортировать фрукты автомобильным транспортом в Китай по территории Казахстана через пограничные пункты пропуска Харгос и Алашанькоу, а также через пограничные пункты Иркештам и Тургарт в Кыргызстане.

В настоящее время в Китай разрешено экспортировать черешню, дыню, острый перец, гранаты, маш, очищенные орехи, сладкий и горький миндаль, виноградные косточки, кунжут, изюм, сушёные абрикосы. Также ведутся переговоры о выдаче разрешений на экспорт винограда, лимонов, хурмы, яблок, инжира, сливы, персиков, арбузов, лука, фасоли, арахиса и сушеного острого перца.