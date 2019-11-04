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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Вьетнаме восемь человек арестованы по делу о найденных в грузовике в Великобритании телах

CA-NEWS (CA) -  Полиция Вьетнама арестовала восемь человек по делу о смерти 39 человек в грузовике в Великобритании. Предполагается, что они могут быть связаны с незаконной транспортировкой людей, отмечает "Ъ".

Правоохранительные органы Вьетнама намерены пресекать незаконный вывоз людей в Великобританию. «Основываясь на том, что мы узнали от подозреваемых, мы начнем расследование, будем бороться и искоренять звенья цепи, благодаря которым люди нелегально попадают в Великобританию»,— передает Vietnam News Agency слова представителя полиции.

Как пишет Reuters, предположительно, большинство погибших были из провинций Нгеан и Хатинь Вьетнама, где есть проблемы с трудоустройством.

Напомним, британская полиция в октябре обнаружила 39 трупов в приехавшем из Болгарии грузовике. Дело возбуждено за непредумышленное убийство. Под стражей остается водитель грузовика. Других фигурантов дела отпустили под залог.

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