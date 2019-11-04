Водитель и ребенок погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

CA-NEWS (KZ) - В ночь на 3 ноября в Алматинской области на трассе Алматы - Бишкек в результате аварии скончались двое, еще два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии и находятся в реанимации, передает корреспондент Zakon.kz.

В ночь ДТП на трассе стоял очень плотный туман. Грузовой автомобиль MAN с прицепом двигался по трассе в западном направлении. После того, как грузовик проехал поворот на поселок Енбекши, у него пошло на выстрел одно из колес. Водитель начал притормаживать, чтобы прижаться к обочине и заняться ремонтом, но не успел: в это время в него на полном ходу врезался автомобиль Toyota Caldina, который, вероятно, из-за тумана не понял или не увидел, что грузовик тормозит.

Удар был такой силы, что легковушку буквально затолкало под прицеп грузовика, а крышу машины срезало до заднего сиденья.

В результате от полученных травм на месте скончались водитель легкового автомобиля и маленький мальчик. Двое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, были госпитализированы в больницу в крайне тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

В обстоятельствах аварии предстоит разбираться дознавателям Алматинской области.