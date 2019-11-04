В Душанбе произошел пожар в строящейся гостинице «Сомон»

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 4 ноября произошел пожар в гостинице «Сомониён», сообщает Ахбор.





Строительство гостиницы «Сомониён» в центре столицы Таджикистана продолжается уже более 10 лет и парламент Таджикистана несколько раз освобождал это строительство от оплаты таможенных платежей и других налогов. Многие считают, что гостиница принадлежить структурам, близким к нынешнему руководству страны. «Азия Плюс» писал, что заказчиком строительства гостиницы «Сомониён» является Исполнительный аппарат президента, а подрядчиком компания «Исмоили Сомони – 21-й век». На строительство этой гостиницы выделено 30 миллионов долларов.