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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самые опасные страны для журналистов: во всем мире – арабские, на постсоветском пространстве - Россия

CA-NEWS (CA) -  За пять лет ( 2014 -2018) по всему миру было убито 1109 журналистов. Это на 18 процентов больше, чем за предыдущее пятилетие. Причем в 90 процентах случаев виновные не были наказаны. Таковы данные нового доклада ЮНЕСКО, передает служба новостей ООН.

Согласно докладу, самым опасный регион для журналистов – арабские государства: там погибла треть сотрудников СМИ, расплатившихся жизнью за свою деятельность. На втором месте – страны Латинской Америки и Карибского государства – 26 процентов, а за ними следует Азиатско-Тихоокеанский регион. Вопреки бытующему мнению, что большинство убитых – это иностранные военные корреспонденты, выяснилось, что больше половины убитых журналистов расплатились за расследования, связанные со злоупотреблением властью и коррупцией. 93 процента погибших – местные репортеры.

Чтобы развеять существующие мифы, в ЮНЕСКО запустили глобальную информационную кампанию #НеПозволимПравдеУмереть. С помощью Google Maps была разработана карта, показывающая, в каких странах работали журналисты, убитые за свою профессиональную деятельность. Она содержит данные, начиная с 1993 года. Пользователи будут иметь доступ к информации по каждому делу и смогут делиться картой в социальных сетях. Карту можно найти на сайте keeptruthalive.co.

В ЮНЕСКО подчеркивают, что наказание виновных в убийствах журналистов – большая редкость. Расследования, как правило, если и ведутся, то почти никогда не дают результатов. А безнаказанность приводит к новым преступлениям. И это нужно изменить, заявляет Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

«В ЮНЕСКО призывают привлечь к ответственности всех, из-за кого журналистам грозит опасность: и тех, кто их убивает, и тех, кто ничего не делает для того, чтобы положить конец этому беззаконию. Смерть журналиста никогда не должна означать, что поиск правды прекращен», - заявила глава Организации.

По данным ЮНЕСКО, в России, начиная с 1996 года было убито 34 журналиста. 14 дел, включая убийство Анны Политковской, считаются раскрытыми. На Украине с 1995 года убито 16 репортеров, их убийцы не найдены. В Азербайджане за этот период погибли 3 журналиста, одно дело раскрыто.

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