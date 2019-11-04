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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вынужденно севший в Ташкенте рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Душанбе
Предыстория: Рейс Москва – Душанбе совершил экстренную посадку в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе и вынужденно севший утром в Ташкенте из-за грозы, вылетел в пункт назначения, сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Ранее представитель аэропорта Ташкента сообщал РИА Новости, что рейс "Уральский авиалиний" Москва-Душанбе в понедельник в 04.10 мск вынужденно сел в аэропорту столицы Узбекистана из-за грозы. Самолет должен был приземлиться в Душанбе в 04.00 мск.

"Рейс U62427 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 10.45 (8.45 мск) вылетел из Ташкента в аэропорт назначения", - сказал представитель аэропорта. Все это время пассажиры рейса находились на борту самолета.

Напомним, что в минувшую среду самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб (Республика Таджикистан), вынужденно сел в Ташкенте из-за технической неисправности. Задержка рейса составила почти десять часов.

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