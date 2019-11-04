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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сырдарьинской области построят новую ТЭС стоимостью $1 млрд

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане начали подготовку проекта по строительству новой ТЭС стоимостью более 1 млрд долларов, сообщило издание Kun.uz.

Согласно предварительной договоренности МФК в течение 14 месяцев подготовит технико-экономический анализ, финансовую и юридическую экспертизу проекта, подготовит тендерную документацию, соглашение ГЧП, организует и проведет тендер, объявит победителя.

Ранее в октябре текущего года Агентство по развитию ГЧП, Минэнерго подписали соглашение с Международной финансовой корпорацией (МФК) на оказание консультационных услуг по вопросам структурирования сделки и организации конкурсных торгов по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство (greenfield) тепло-электро станции (ТЭС) мощностью 1300 мегаватт в Сырдарьинской области.

В целях реализации указанного проекта 28-29 октября в Агентстве ГЧП прошла встреча с междунарожными консультантами МФК, где были обсуждены основные условия (heads of terms) соглашения ГЧП (Power purchasing agreement), в т.ч. методы увеличения инвестиционной привлекательности проекта, организация технической, финансовой и юридической экспертизы проекта.

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