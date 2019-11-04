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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан сократил импорт сельхозпродукции почти на 50%
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан почти на 50% сократил импорт сельскохозяйственной продукции, однако ввоз отдельных видов сельхозкультуры увеличился в разы.

Согласно данным таможенной службы страны, за девять месяцев этого года импортировано свыше 29,1 тыс. сельскохозяйственной продукции, что составляет 51,3% от уровня прошлого года за этот период. В январе-сентябре 2018 года объем импорта сельхозпродукции составил сельхозпродукции около 57 тыс. тонн, передает Avesta.

Между тем, зафиксировано увеличение импорта отдельных видов этой сельхозпродукции. В частности, импортировано 52,6 тонн груши, что в 15,9 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также зарегистрировано увеличение объемов ввоза яблок, айвы, фиников и огурцов.

В то же время министерства сельского хозяйства страны сообщает о росте сельхозпродукции, на фоне сокращения экспорта многих видов сельхозпродукции на 28,1%.

С начала этого года объем экспорта составил более 82,6 тыс. тонн, что более чем на 32,3 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В частности, существенно сократился экспорт дыни – на 82,7%, винограда – 55,7%, лука и капусты – почти на 30%.

За этот период увеличился экспорт картофеля – на 49,4%. Таджикистан импортировал всего 26 тонн картофеля. Также зафиксирован рост продажи абрикос, вишни, черешни и персиков.

По данным Минсельхоза, с начала этого года рост производства растениеводства составил 7,1%. В частности, фрукты произведены в объеме более 352,7 тонн при росте 8,5%.

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