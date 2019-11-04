Эмомали Рахмон отбыл с официальным визитом в Швейцарию и Францию

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 4 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Швейцарию и Францию, сообщает пресс-служба президента.



В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры развития экономики и торговли, финансов, энергетики и водных ресурсов, промышленности и новых технологий, председатели государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитета по развитию туризма, Национального банка Таджикистана, президент Академии наук Таджикистана, ректор Национального университета Таджикистана и другие официальные лица.