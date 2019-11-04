РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон отбыл с официальным визитом в Швейцарию и Францию

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 4 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Швейцарию и Францию, сообщает пресс-служба президента.

В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры развития экономики и торговли, финансов, энергетики и водных ресурсов, промышленности и новых технологий, председатели государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитета по развитию туризма, Национального банка Таджикистана, президент Академии наук Таджикистана, ректор Национального университета Таджикистана и другие официальные лица.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе женщина умерла, упав в бетонную яму для прокладки труб
  • Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после Хэллоуина со стрельбой и смертью пяти человек
  • Российский актер Светлаков рассказал о стычках с узбекскими мигрантами из-за названия ресторана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×