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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Акмолинской области назначен новый начальник полиции

CA-NEWS (KZ) -  В Кокшетау министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев представил нового начальника областного Департамента полиции, сообщает пресс-служба МВД.

По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович.

Генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.

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