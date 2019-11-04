В Акмолинской области назначен новый начальник полиции

CA-NEWS (KZ) - В Кокшетау министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев представил нового начальника областного Департамента полиции, сообщает пресс-служба МВД.



По согласованию с администрацией президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович.

Генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.