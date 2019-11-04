В Узбекистане зарегистрировать IMEI-код мобильных устройств можно онлайн

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 ноября текущего года регистрация мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории республики, физическими лицами, импортерами и организациями-производителями осуществляется через систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам (IMEI).

В Узбекистане создали возможность регистрации мобильного устройства по IMEI на сайте my.gov.uz, сообщили в Infocom.

Услуга «Регистрация мобильного устройства по IMEI» оказывается физическим лицам, импортерам и организациям-производителям — авторизованным пользователям Единого портала интерактивных государственных услуг.

Регистрации подлежат имеющие SIM-модуль планшеты, смартфоны, мобильные/функциональные телефоны, портативные устройства (включая КПК), адаптеры, WLAN роутеры, устройства IоТ, транспортные средства, электронные книги, модули связи, компьютеры, модемы и носимые устройства.

Для пользователей создана возможность скачать и распечатать документ, подтверждающий регистрацию и возможность использования мобильного устройства в сотовых сетях Республики Узбекистан.