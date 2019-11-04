В Таиланде собрали Chevrolet Trailblazer и отправили в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Собранные в Таиланде машины поступят в продажу в Узбекистане в ближайшие месяцы. Программа представляет «тысячи единиц» дополнительного годового производства для завода в Таиланде, сообщается в пресс-релизе General Motors.



«Мы ожидаем, что Trailblazer очень хорошо преуспеет в Узбекистане, где различные дорожные условия требуют прочного, но удобного полноприводного внедорожника, – сказал президент GM Southeast Asia Гектор Вильярреал. – Кроме того, присутствие Trailblazer поможет укрепить Chevrolet в качестве доминирующего лидера рынка в Узбекистане, обеспечивая GM Thailand еще одним международным экспортным рынком».

Вильярреал добавил, что компания гордится производственными мощностями мирового класса в Таиланде.

«Мы знаем, что Узбекистан будет получать автомобили мирового класса», – отметил он.

Завод по сборке автомобилей GM в Районге с 2000 года выпустил более 1,35 миллиона автомобилей, а завод GM Powertrain недавно отметил выпуск своего 500-тысячного двигателя, почти 70 процентов которых приходится на международный экспорт.

В апреле сообщалось, что в 2019 году компания GM Uzbekistan наладит производство двух новых моделей автомобилей кроссовера Chevrolet Equinox и внедорожника Chevrolet Trailblazer.