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  4 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане упал курс маната на «черном рынке»

CA-NEWS (TM) -  3 ноября стоимость доллара на «черном рынке» Ашхабада выросла до 18,70 при покупке и 19 манатов при продаже.

Неделю назад доллар покупали по 18,50 и продавали по 18,70 манатов, сообщили местные СМИ.

По данным ЦБ РФ курс туркменского маната на 02 ноября составлял 18.32 российских рубля (1 TMT = 18.32 RUB). С момента определения последнего официального курса новый туркменский манат немного вырос. Изменения составили 0.0735 руб., что выше предыдущего курса на 0.40%.

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