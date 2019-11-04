В Туркменистане упал курс маната на «черном рынке»

CA-NEWS (TM) - 3 ноября стоимость доллара на «черном рынке» Ашхабада выросла до 18,70 при покупке и 19 манатов при продаже.

Неделю назад доллар покупали по 18,50 и продавали по 18,70 манатов, сообщили местные СМИ.

По данным ЦБ РФ курс туркменского маната на 02 ноября составлял 18.32 российских рубля (1 TMT = 18.32 RUB). С момента определения последнего официального курса новый туркменский манат немного вырос. Изменения составили 0.0735 руб., что выше предыдущего курса на 0.40%.