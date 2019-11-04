Книгу президента Туркменистана об алабаях презентовали в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (TM) - На днях в Санкт-Петербурге прошли презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай», а также открытие выставки «Туркменистан – родина процветания», сообщает МИД страны.

Выступавшие на церемонии отметили, что «издание данного произведения стало важнейшим событием в духовно-культурной жизни Туркменистана, новой вершиной в популяризации национального достояния и большим подарком президента соотечественникам к 28-й годовщине со Дня независимости», передает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщили "Хроники Туркменистана", на выставке, которая прошла в фойе исторического парка «Россия – моя история», были показаны книги о Туркменистане, картины туркменских художников, национальные костюмы и ювелирные украшения. На экранах демонстрировались видеоролики о достижениях страны.

Впервые свою книгу президент представил 13 сентября 2019 года. Публикацию произведения отмечали в течение недели по всей стране.