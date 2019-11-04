Скандал в стоматологии Актау. Мать ребенка могут наказать

CA-NEWS (KZ) - Мать ребенка, пострадавшего от действий стоматолога в Актау, могут привлечь к ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Управления полиции Актау Калдымурат Айгараков. Он рассказал, что 1 ноября в полицию обратилась гражданка с заявлением.

"Она рассказала, что обратилась со своим сыном 2012 года рождения в областной стоматологический центр. По ее словам, врач Толеген Мухамбетов при оказании услуг ненадлежаще выполнил свой служебный долг", - сказал Калдымурат Айгараков.

По его словам, была назначена судебно-медицинская экспертиза на наличие побоев у ребенка, которые, предположительно, нанес стоматолог.

"После окончания экспертизы будут приняты меры согласно статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК, или, в случае необнаружения на теле несовершеннолетнего травм, врач будет привлечен к ответственности по статье 73-2 КоАП РК. По поводу самой матери ребенка. Мы рассматривали видеозапись, обратили внимание на то, что мать тоже била ребенка. Будет проведено служебное расследование по отношению к матери мальчика. Если будут обнаружены нарушения, материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - подытожил Калдымурат Айгараков.

Главврач стоматологии области отметил, что сам врач и администрация центра просили прощения у матери ребенка. Мать врача так и не простила.

"Она в тот день пришла с четырьмя детьми. Трижды заходила с ребенком в кабинет. Первый раз зашла, не могла успокоить ребенка. Второй раз заходила, третий - безрезультатно. Говорила, что он болен детским церебральным параличом, хотя мы видели ребенка, он бегает, прыгает, не видно, что он болен. Но мы поверили ей на слово, сказала - значит так и есть. В общем, у ребенка было осложнение с зубом", - пояснил врач.

По его словам, нагрузка в стоматологическом центре превышает нормы в два раза.

"Нагрузка на врачей превышена в два раза. В одну смену принимают по-хорошему 20-25 человек. У нас же в день приходит более 50 человек. Работают с перегрузкой. Толеген Мухамбетов, как молодой специалист, нередко брал на себя послеобеденные смены", - подытожил директор областного стоматологического центра.