В МИД Узбекистана прошла встреча с исполнительным директором Секретариата СВМДА

- Узбекистан, политика
- 17:54, 04 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - 4 ноября 2019 года первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился Исполнительным директором Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Хабибулло Мирзозодой, прибывшим для участия 2 ноября в работе очередного заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в г.Ташкенте.
В ходе беседы обсужден широкий круг вопросов, связанных со взаимодействием Узбекистана и СВМДА, сообщила пресс-служба МИДа.
Хабибулло Мирзозода высоко оценил участие узбекской делегации в Саммите глав государств СВМДА 15 июня текущего года в г.Душанбе и инициативы, выдвинутые Президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Особо было выделено предложение Узбекистана о координации в рамках СВМДА сотрудничества в научно-образовательной, культурно-гуманитарной сферах.
На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.