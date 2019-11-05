Узбекистан намерен увеличить экспорт электротехники
- Узбекистан, общество
- 9:17, 05 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан намерен увеличить объемы производства электротехнической продукции и бытовой электропродукции, экспорта и объемов переработки медного сырья в электротехнической промышленности.
По сообщению Телеграм-канала Министерства юстиции Узбекистана, постановлением правительства утверждена "Программа ускоренного развития электротехнической промышленности на 2019–2022 годы".
Документом утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение производства данной продукции в 2,7 раза, экспорта – в 4,3 раза и переработки меди – в 5 раз.